Освобожденная Pussy Riot обратилась в Европейский суд

{1-} Участница группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич подала жалобу в Европейский суд по правам человека, передает «Коммерсант».

Как сообщал «Главред» Самуцевич, несколько месяцев провела в СИЗО и была освобождена в зале суда во время рассмотрения кассационной жалобы. Она – единственная участница панк-группы, которая получила условный срок.

Адвокат девушки Ирина Хрунова обратилась в суд с жалобой на нарушение права Самуцевич на свободу слова, незаконное уголовное преследование и необоснованный арест.

Кроме того, по мнению юриста, российские суды нарушали запрет Европейской конвенции на пытки, поскольку в ходе разбирательства обвиняемая не могла нормально пить, есть и спать.

По словам адвоката, право обратиться в Евросуд у Самуцевич появилось после кассационный жалобы на приговор суда. Как ожидается, после первого обращения делу будет присвоен номер, и затем до конца года отправлена развернутая жалоба.

Обращение в Европейский суд вызвало негативную реакцию со стороны православных активистов. Так, руководитель Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов заявил, что такие действия Самуцевич он расценивает как продолжение войны «с матерью-церковью и нашей родиной».

Также он предупредил о готовности верующих выйти на «массовые гражданские акции против вмешательства во внутренние дела страны» в случае решения ЕСПЧ в пользу участницы Pussy Riot».

Направить жалобу в Страсбургский суд планируют также адвокаты других осужденных участниц Pussy Riot. Ранее о подобном намерении в связи с нарушениями в ходе процесса заявляла адвокат Виолетта Волкова.

«Мы явились свидетелями пыток и унижающего, бесчеловечного отношения к подсудимым», - заявила она 7 августа во время рассмотрения дела в Хамовническом суде.

В июне 2012 года, за два месяца до вынесения приговора, Виолетта Волкова сообщила, что защитники арестованных участниц Pussy Riot обратились в ЕСПЧ с жалобой на нарушение шести статей Европейской конвенции, предусматривающих право на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, свободу мысли, совести и религии, свободу выражения мнения, свободу собраний и объединений и запрещение пыток. Была ли эта жалоба зарегистрирована, не сообщалось.

Напомним, как сообщал «Главред», три участницы Pussy Riot – Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина – были признаны виновными в хулиганстве и осуждены на два года тюрьмы за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве.

После рассмотрения кассационной жалобы на приговор в городском суде Москвы 10 октября наказание Самуцевич было смягчено с заменой реального срока на условный из-за ее несущественной роли в «панк-молебне».

Фото: EPA / UPG

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