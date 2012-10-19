Спецслужбы Британии набирают людей с опытом компьютерных игр

{1-} Правительство Великобритании объявило набор молодых людей без высшего образования, но с опытом использования Интернета и компьютерных игр для борьбы с киберпреступностью.

Об этом сообщил глава МИД страны Уильям Хейг, передает Lenta.ru.

Заявление министра прозвучало в Блетчли-Парк, особняке на юге Англии, где во время Второй мировой войны был взломан шифр немецкой машины «Энигма».

По словам Хейга, Центр правительственной связи набирает сто молодых людей без университетского образования для борьбы с кибератаками и обеспечения государственной безопасности в сети Интернет.

Предполагается, что новые сотрудники пройдут двухлетнее обучение в области связи, безопасности и инженерного дела.

Хейг заявил, что перед Великобританией стоит все возрастающая угроза преступлений в интернете и компьютерных атак, - не менее серьезная, чем те, с которыми страна столкнулась во время Второй мировой войны.

По словам министра, бороться с ними и сохранять ведущую роль Великобритании в области кибербезопасности должны именно молодые специалисты из «поколения Xbox», выросшие «в мире социальных медиа, глобальной сети и интерактивных игр».

Напомним, правительственные ресурсы Великобритании ранее неоднократно подвергались кибер-атакам.

Так, в апреле 2012 года хакеры Anonymous заблокировали сайт британского МИД в знак протеста против плана правительства по усилению контроля над личной информацией в интернете.

В августе в поддержку создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа хакеры атаковали сайт британского правительства.

фото: mogilev.by

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