Самолет Саакашвили совершил аварийную посадку

{1-} Самолет президента Грузии Михаила Саакашвили совершил аварийную посадку в Румынии.

Об этом сообщили в пресс-службе Саакашвили, передает «Грузия Онлайн».

«Михаил Саакашвили не смог возвратиться своевременно из Бухареста. Через 10 минут после взлета самолета борт осуществил вынужденную посадку в аэропорт Бухареста», – заявили в администрации грузинского президента.

Причиной аварийной посадки стала технические неполадки самолета, в частности, проблемы с шасси.

Президентский Boieng взлетел в 15 часов 18 октября, однако менее чем через 20 минут вернулся обратно и запросил экстренную посадку в аэропорту Отопень.

Решение о возвращении было принято пилотами самолета.

Фото novoskop.ru

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