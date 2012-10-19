Самолет Саакашвили совершил аварийную посадку

{1-} Самолет президента Грузии Михаила Саакашвили совершил аварийную посадку в Румынии.
Об этом сообщили в пресс-службе Саакашвили, передает «Грузия Онлайн».
«Михаил Саакашвили не смог возвратиться своевременно из Бухареста. Через 10 минут после взлета самолета борт осуществил вынужденную посадку в аэропорт Бухареста», – заявили в администрации грузинского президента.
Причиной аварийной посадки стала технические неполадки самолета, в частности, проблемы с шасси.
Президентский Boieng взлетел в 15 часов 18 октября, однако менее чем через 20 минут вернулся обратно и запросил экстренную посадку в аэропорту Отопень.
Решение о возвращении было принято пилотами самолета.
Фото novoskop.ru
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