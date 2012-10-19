"Днепропетровский террорист" объявил голодовку, чтобы похудеть - прокурор

{1-} Голодовка одного из обвиняемых в днепропетровских терактах вызвана его желанием похудеть, передает ТСН.

Напомним, как сообщал «Главред», 15 октября голодовку в СИЗО объявил Виктор Сукачев.

В прокуратуре подчеркнули, что состояние здоровья и давление у арестованного в пределах нормы.

«Одной из причин, как мы считаем, это цель избежать ответственности Сукачева. Кроме того, он сказал, что он хочет похудеть и побыть с Богом один на один и побыть на посту», - заявил заместитель прокурора Днепропетровской области Олег Рычка.

При этом родственники других арестованных утверждают, что таким образом Сукачев требует освободить из-под стражи своих друзей, которых считает невиновными.

«Он поднимал этот вопрос с первого дня расследования дела», - заверил адвокат обвиняемого Дмитрия Ревы Виталий Погосян.

«Он сказал: я иду на добровольные показания с целью ускорить освобождение невинных людей», - заявила в свою очередь адвокат обвиняемого Льва Просвирнина Елена Кириллова.

Как известно, троих мужчин задержали в мае 2012 года. Их подозревают в совершении терактов 27 апреля, когда из-за взрывов мусорных урн в центре Днепропетровска пострадал 31 человек, а в прошлом году – погиб случайный прохожий.

фото, видео: dp.vgorode.ua, ТСН

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