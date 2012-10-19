Эксперты рассказали, как себя вести с вооруженной охраной магазинов

{1-} Новые правила охранной деятельности в украинских магазинах предусматривают использование оружия, служебных собак и даже применение силы.

Эксперты дали украинцам советы поведения с новыми охранниками, передает ТСН.

Оружие и спецсредства охранники использовали и раньше, но основными были нормы других законов, рассказал заместитель главы охранной фирмы Владимир Сычевский,.

При этом новые правила не только делают удобнее работу секьюрити, но и четко описывают права и обязанности охранников и покупателей.

«Человеку (охраннику – прим.ред.) объясняют, как он должен действовать, какие он свои обязанности должен знать, какие права должен знать, как общаться с гражданами, чтобы не вызвать какой-то негативной реакции», - рассказал Сычевский.

В свою очередь, юристы утверждают, что сотрудников охранных фирм подробно инструктируют о том, как себя вести с покупателями. При этом обычные граждане своих прав не знают.

Юрист Ярослав Олейник заверил, что главное правило общения со службами безопасности: покупатель является главным действующим лицом. Право покупателя, которого в чем-то заподозрили – управлять процессом.

«Любой досмотр, любое задержание осуществляется с согласия человека. Если человек не хочет, то субъект охранной деятельности вызывает работников милиции, работники милиции приезжают и начинают выполнять свои обязанности согласно законодательству», - напомнил юрист.

Также он напомнил, что надзиратель в магазине не всегда является охранником: торговые центры из экономии прибегают к хитростям, чтобы не нанимать профессионалов. А люди, которые дежурят возле касс, являются контролерами, которые никаких действий относительно покупателя предпринимать не имеют права, равно как и владеть оружием или другими спецсредствами.

«Это не профессионально подготовленные люди, но они гораздо дешевле, подчиняются непосредственно руководству магазина, а не руководству охранной фирмы. Если не будет прописано, что это охранник – закон не распространяется», - пояснил Сычевский.

Юристы и охранники единодушны во мнении, что введение новых правил охраны будет сопровождаться множеством нарушений и советуют украинцам не быть пассивными.

«Если кому-то угрожает опасность для жизни, здоровья, они должны сообщать МВД. И, конечно, прокуратура, другие надзорные инстанции будут вести проверку», - заверил глава пресс-службы МВД Владимир Полищук.

Напомним, как сообщал «Главред», с 18 октября вступил в силу закон «Об охранной деятельности», который определяет право охранников на использование спецсредств.

Также напомним, что новые права для служб безопасности были введены вскоре после трагедии в "Караване": 26 сентября покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

За совершение этого преступления разыскивается Ярослав Мазурок, уроженец Львовской области, а за любую информацию, которая поможет его задержать, обещано вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Фото, видео: tsn.ua

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