Внук Ким Ир Сена не знал, что его дед руководил Кореей

{1-} Ким Хан Соль, внук лидера КНДР Ким Чен Ира, и племянник нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына, не знал, кем был его дед.

Об этом он заявил в интервью финскому телевидению, передает «Интерфакс-Украина».

Также он заявил, что никогда не встречался ни со своим ныне покойным дедом, ни с нынешним лидером страны Ким Чен Ыном.

«Медленно, понемногу через разговоры моих родителей, я стал складывать части мозаики и осознал, кем он был», - рассказал внук Ким Чен Ира.

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Ким Хан Соль родился в Пхеньяне в 1995 году и прожил в Северной Корее несколько лет.

Позже внук лидера КНДР переехал в Боснию и Герцеговину, где сейчас учится в колледже.

Мальчик также заявил, что мечтает про объединение Северной и Южной Кореи.

«Я мечтаю об объединении, потому что это, действительно печально, что я не могу перейти на другую сторону и увидеть моих друзей там», - заявил 17-летний Ким Хан Соль.

Как известно, старший сын Ким Чен Ира, Ким Чен Нам, был выслан из КНДР за критику коммунистической политики отца в начале 2000 годов.

Фото: russian.china.org.cn

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