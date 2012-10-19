Милиция рассказала, что взрывали во Львове

{1-}

При взрывах в агитпалатках объединенной оппозиции, поизошедших 18 октября во Львове, хулиганы закидали агитаторов пластиковыми бутылками, наполненными петардами и краской.

Об этом заявили представители Главном управлении МВД Украины во Львовской области, сообщают Комментарии.

«Никаких гранат, ничего страшного там не взорвалось», – сообщил корреспондентам и Руководитель пресс-службы МВД Владимир Полищук.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Как ранее писал Главред, по факту взрывов в агитационных палатках во Львове милиция возбудила уголовное дело по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как заявила вчера вечером пресс-секретарь кандидата в депутаты Михаила Хмиля, в агитпалатках которого произошли эти инциденты, Людмила Лазорко, после взрывов были госпитализированы три человека.

По ее словам, двух агитаторов из палатки на ул. Лычаковской госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу. Кроме того, госпитализирована женщина-агитатор из агитпалатки на ул. Зеленой.

«Это пожилая женщина, которой за 60. Ее госпитализировали в кардиологическое отделение», – сказала Людмила Лазорко.

фото, видео: zaxid.net/

Новости по теме:

Опубликованы новые подробности и видео взрывов во Львове

Стали известны подробности взрывов во Львове: агитаторы в шоке



Во Львове агитпалатки "Батькiвщини" забросали взрывчаткой