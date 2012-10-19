Луценко подал в суд на администрацию колонии

{1-}

Адвокаты экс-главы МВД Юрия Луценко заявляют о нарушении порядка предоставления свиданий и конфиденциальности в Менской исправительной колонии.

Соответствующая жалоба на действия администрации подана в суд, сообщает пресс-служба «Народной Самообороны».

«Мы подали иск в Черниговский окружной административный суд. Судья в Чернигове назначил рассмотрение нашего иска на 29 или 30 октября», – сообщил адвокат экс-министра Алексей Баганец.

По словам адвокатов, администрация колонии незаконно ограничивает количество свиданий Юрия Луценко, а также не обеспечивает конфиденциальность его встреч с адвокатами.

Адвокат подчеркнул, что Луценко имеет право на встречи с адвокатами как по делу, по которому является осужденным, так и по делу, приговор по которому не вступил в законную силу.

Как ранее писал Главред, Юрий Луценко отбывает наказание в Менской колонии. 17 августа Печерский суд Киева приговорил экс-министра внутренних дел Юрия Луценко к двум годам ограничения свободы за санкционирование незаконного продления слежки за водителем экс-главы СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко в рамках расследования дела об отравлении Виктора Ющенко.

Новости по теме:

Луценко рассказал, как оппозиция танцует на граблях

У Луценко осеннее обострение болезней, его в колонии не лечат - жена

Защита пожалуется в Евросуд, что тюремщики подслушивают их разговоры с Луценко