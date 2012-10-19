В Киеве задержан серийный педофил, которого искали 4 года

{1-} В Киеве милиция задержала педофила, который более 4 лет находился в розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции.

Задержан 34-летний уроженец Киевской области, у которого есть жена и ребенок, а также престижная высокооплачиваемая работу.

О том, что он задержанный жил двойной жизнью, не знали ни в семье, ни на работе.

В милиции рассказали, что поздним вечером мужчина на своей дорогой машине ездил по улицам Киева и искал мальчиков в возрасте от 8 до 9 лет. Было установлено, что в поле зрения извращенца попадали дети из неблагополучных семей.

При знакомстве мужчина представлялся режиссером и обещал детям снять их в фильме.

Также злоумышленник рассказывал мальчикам, что для его фильмов нужны новые актеры и просил приводить «на кастинг» своих товарищей-сверстников. За успешно выполненные просьбы давал 50 гривен.

Один из мальчиков рассказал о «съемках» родителям, которые обратились в милицию. Педофил, почувствовав опасность и ударился в бега: переехал в Одессу, официально не трудоустраивался, и не снимал квартиру. Работал по устной договоренности.

Случайно преступник познакомился с девушкой, которая рассказала, что ищет кандидата на оформление фиктивного брака с целью усыновить и забрать из детского дома трех малолетних братьев. Злоумышленник охотно предложил свои услуги.

При оформлении документов на усыновление милиции стало известно, что мужчина находится в розыске за совершение тяжких преступлений и он был задержан.

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается. Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: ТСН

Новости по теме:

Музыканта Завадского кроме педофилии обвинили в порнографии

Стали известны подробности самоубийства учителя-педофила в Харьковском СИЗО

Во Львове милиция будет работать в участке с прозрачными стенами

В России девочка оговорила родителей: им дали 19 лет тюрьмы за педофилию