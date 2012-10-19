Ночь после выборов оппозиция проведет на Софийской площади

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В день выборов в Верховную Раду, 28 октября, штаб объединенной оппозиции будет работать на Софийской площади в Киеве.

А в последний день предвыборной агитации, 26 октября, на Софийской площади столицы состоится митинг объединенной оппозиции «Батькiвщина» «Голосуй за себя, голосуй за Украину!», сообщает пресс-служба партии.

Соответствующая заявка была подана в КГГА 9 октября в соответствии с действующим законодательством, отметили в пресс-службе и добавили, что о графике работы пресс-центра будет сообщено дополнительно.

Как ранее писал Главред, лидер «Батькiвщини», экс-премьер Юлия Тимошенко 28 октября будет голосовать на специальном избирательном участке в харьковской ЦКБ №5, где она находится на реабилитации с 9 мая этого года.

фото: photo.qip.ru/

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