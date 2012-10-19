Церковь открестилась от священников-политагитаторов

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Священнослужителей, которые агитируют своих прихожан поддержать того или иного кандидата в народные депутаты, должно наказывать государство, поскольку агитация религиозными организациями и деятелями запрещена законом о свободе совести и религиозных организациях.

Об этом председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко заявил в эфире 5 канала, сообщает УНИАН.

«Меня уже несколько дней спрашивают – как вы будете наказывать, тех, кто нарушает. А вот давайте посмотрим – агитация религиозными организациями и деятелями запрещена законом о свободе совести и религиозных организациях – это как с правилами дорожного движения: если священник на дороге, то он водитель, если он нарушил правила дорожного движения, то его наказывают. Вот если священника накажут по закону – церковь на это обратит внимание», – заявил Георгий Коваленко.

Как ранее писал Главред, 17 октября Президент Виктор Янукович заявил, что Церковь не должна вмешиваться в политический процесс, в частности, процесс выборов.

«Я знаю, что есть человеческий фактор, и вы не можете требовать от священников, чтобы они кого-то не поддерживали, а кого-то поддерживали», – сказал Янукович на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций.

Он предостерег руководителей религиозных организаций от того, чтобы это делалось публично.

«Но делать публично эту работу – мы должны с вами договориться, чтобы этого не было, чтобы церковь не вмешивалась в этот политический процесс, потому что этот процесс будет работать на раскол общества, и этого делать нельзя», – подчеркнул Янукович.

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