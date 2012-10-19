Сын Ромни хотел избить Обаму на теледебатах

{1-} Старший сын кандидата в президенты США Митта Ромни, Тэг, хотел избить действующего главу государства Барака Обаму во время недавних теледебатов.

Об этом он заявил в интервью CCN.

«Я хотел вскочить с кресла, прорваться на сцену, где проводились дебаты, и врезать ему», – заявил Тэг Ромни.

При этом он заявил, что отлично понимает всю бесперспективность своего желания.

«Но все мы прекрасно понимаем, что такое сделать нельзя. Во-первых, там было много агентов секретной службы, отвечавших за охрану, а во-вторых, нужно понимать, что такова особенность процесса: демократы будут делать все возможное, чтобы убедить всех, что мой отец лжец, хотя на самом деле он совсем не такой», – добавил Ромни-младший.

Также он пояснил, что его разозлило неоднократное упоминание Барака Обамы о вранье Митта Ромни на теледебатах.

Отметим, что в предвыборном штабе Ромни на заявления его сына отреагировали моментально: предложили воспринимать слова Тэга, как шутку.

«Он шутил, желая показать, насколько непросто бывает семье кандидата в ходе предвыборной гонки», – заявила руководитель предвыборного штаба.

Напомним, как сообщал «Главред», по результатам теледебатов Обамы и Ромни большинство американцев отдали предпочтение действующему президенту.

Согласно проведенному опросу, 46% зрителей пришли к выводу, что победил действующий президент, а 39% решили, что выиграл кандидат.

В то же время, после первых дебатов американцы отдавали предпочтение Ромни.

Фото: EPA / UPG

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