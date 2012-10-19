Банки еврозоны попадут под контроль

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На саммите в Брюсселе, в ночь на 19 октября лидеры европейских стран договорились о создании в течение следующего года единого органа для надзора над банками еврозоны.

Это решение является первым шагом на пути к европейскому банковскому союзу, сообщает ВВС.

"Для обеспечения долгосрочной стабильности еврозоны мы должны быть в состоянии справляться с экономическими потрясениями и стимулировать более тесное экономическое сотрудничество", – заявил глава Европейского Совета Херман ван Ромпей на пресс-конференции, которая прошла в Брюсселе поздно ночью.

Предполагается, что Европейский центробанк возьмет на себя ответственность в вопросах финансовой стабильности банков и будет отслеживать их соответствие требованиям к капиталу и ликвидности.

Это решение стало компромиссом между Францией и Германией, которые до сих пор не могли договориться о конкретных сроках. Франция при поддержке Еврокомиссии предлагала передать Европейскому центральному банку (ЕЦБ) функции единого надзорного органа с января 2013 года. А канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, советовала быть осторожнее в этом вопросе, утверждая, что приоритетом является бюджетная дисциплина.

В соответствии с планами Еврокомиссии, с 1 июля 2013 года под его надзор подпадут все системообразующие кредитные институты еврозоны, а с 1 января 2014 года – все остальные банки.

Между тем одобренный план чреват юридическими осложнениями, поскольку предоставит больше полномочий Европейскому центробанку, что может ослабить позиции национальных регуляторов.

Как сообщала 18 октября газета Financial Times, в юридическом заключении, подготовленном для министров финансов ЕС, содержится вывод, что планы по созданию единого банковского регулятора в еврозоне являются незаконными. Как говорится в документе, находящемся в распоряжении FT, наделить ЕЦБ правами по надзору за всеми банками еврозоны будет невозможно без изменения существующих в Евросоюзе законодательных норм. В связи с этим возникают опасения, что в дальнейшем договор о создании единого органа для надзора за банками может быть пересмотрен. Это станет очередной головной болью для лидеров ЕС.

Как ранее писал Главред, в дни брюссельского саммита ЕС в Греции прошла вторая за последний месяц всеобщая забастовка. Как и в прошлый раз, сопровождающие стачку акции протеста переросли в столкновения с полицией.

Крупнейшие профсоюзы государственного и частного сектора страны протестуют против правительственных мер экономии, которые являются условием для получения очередного пакета финансовой помощи от ЕС и МВФ.

Фото EPA/UPG

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