В Москве попал в аварию знаменитый режиссер Владимир Меньшов

{1-} Известный российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов в ночь на 19 октября попал в ДТП.

В результате аварии никто не пострадал, передает «Интерфакс».

«По словам Меньшова, он на своем автомобиле BMW остановился на красный сигнал светофора, и в заднюю часть автомобиля врезалась иномарка», – сообщили в полиции.

В результате происшествия машины получили технические повреждения.

Напомним, Владимир Меньшов является лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».

Как сообщал «Главред», в ночь на 10 октября в Москве в результате ДТП погибла Марина Голуб - известная актриса и телеведущая.

Фото: prdisk.ru

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