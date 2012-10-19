В Москве попал в аварию знаменитый режиссер Владимир Меньшов

{1-} Известный российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов в ночь на 19 октября попал в ДТП.
В результате аварии никто не пострадал, передает «Интерфакс».
«По словам Меньшова, он на своем автомобиле BMW остановился на красный сигнал светофора, и в заднюю часть автомобиля врезалась иномарка», – сообщили в полиции.
В результате происшествия машины получили технические повреждения.
Напомним, Владимир Меньшов является лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».
Как сообщал «Главред», в ночь на 10 октября в Москве в результате ДТП погибла Марина Голуб - известная актриса и телеведущая.
Фото: prdisk.ru
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