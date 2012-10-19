Азаров уволил своего советника, идущего на выборы самовыдвиженцем

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Лидер Партии регионов и премьер-министр Украины Николай Азаров уволил своего советника по вопросам АПК, инвестициям, национальным проектам и региональной политике Николая Петренко.

Соответствующая информация, без уточнения причин увольнения, опубликована на сайте Кабинета министров.

«По поручению премьер-министра Украины Николая Азарова приказом Секретариата КМУ от 15 октября 2012 Петренко Николай Николаевич освобожден от должности советника премьер-министра Украины», – говорится в сообщении.

В то же время, по данным НБН, Николай Петренко, являвшийся советником премьер-министра по вопросам АПК, инвестициям, национальным проектам и региональной политике с 2011-го года, а также совладельцем холдинга «Петрус», зарегистрировался кандидатом-самовыдвиженцем в народные депутаты по округу №63 (центр – Бердичев). От Партии регионов в данном округе баллотируется Александр Ревега.

В августе текущего года Николай Петренко в качестве кандидата в народные депутаты подал в ЦИК декларацию за 2011 год, в которой задекларировал свой доход в размере 4,5 млн гривен. При этом 4 млн грн значатся в графе «подарки, призы, выигрыши». Столько же денег получили члены его семьи от продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

Как ранее писал Главред, в конце сентября народного депутата Украины Александра Черноморова, предложившего законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного, исключили из Партии регионов. По данным СМИ, Черноморов, который не попал в партийный список регионалов, рассчитывал занять мажоритарный округ №3 (Джанкой, Джанкойский и Красногвардейский районы), однако по этому округу регионалы выдвинули экс-министра Совета министров Крыма Елену Нетецкую, а Черноморову не предложили никакой другой округ взамен. В ответ, в качестве самовыдвиженца он зарегистрировался в симферопольском округе №2.

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