На Донбассе регионал ради выборов стал Джеймсом Бондом

{1-} Регионал Владислав Лукьянов агитирует избирателей образом Джеймса Бонда и открытием детских площадок.

Об этом со ссылкой на сайт депутата передает «Украинская правда».

В Раду регионал баллотируется по мажоритарному округу №54.

Кандидат представил календарь, на котором он изображен в образе агента 007: «У Бонда нет изъянов. Наш Бонд – Александр Лукьянов», - говорится в подписи к календарю.

Официальный сайт кандидата под заголовком «актуальные подарки» разместил» информацию об открытии четырех детских площадок в округе.

Также на сайте размещен видеоролик, где дети на открытии одной из площадок читают стихи о Лукьянове.

Напомним, как сообщал "Главред", в кандидат-самовыдвиженец из Луганска Владимир Струк агитировал избирателей тюремным шансоном в исполнении группы "Бутырка".

Фото, видео: lukianov.ua

Новости по теме:

Победить любой ценой. Как украинцев покупают на выборах

Голоса украинцев покупают по 500 гривен

В Киеве детские площадки опасны для жизни

В Николаеве устроили драку за флажки и ручки от ПР