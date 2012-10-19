На Донбассе регионал ради выборов стал Джеймсом Бондом

{1-} Регионал Владислав Лукьянов агитирует избирателей образом Джеймса Бонда и открытием детских площадок.
Об этом со ссылкой на сайт депутата передает «Украинская правда».
В Раду регионал баллотируется по мажоритарному округу №54.
Кандидат представил календарь, на котором он изображен в образе агента 007: «У Бонда нет изъянов. Наш Бонд – Александр Лукьянов», - говорится в подписи к календарю.
Официальный сайт кандидата под заголовком «актуальные подарки» разместил» информацию об открытии четырех детских площадок в округе.
Также на сайте размещен видеоролик, где дети на открытии одной из площадок читают стихи о Лукьянове.
Напомним, как сообщал "Главред", в кандидат-самовыдвиженец из Луганска Владимир Струк агитировал избирателей тюремным шансоном в исполнении группы "Бутырка".
Фото, видео: lukianov.ua
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