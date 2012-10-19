Сегодня "Батькiвщина" и "Свобода" создадут коалицию без УДАРа

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Представители ВО "Батькiвщина" и ВО "Свобода" 19 октября подпишут политическое соглашение "О создании коалиции демократических сил в Верховной раде VII созыва".

Лидер партии УДАР Виталий Кличко от подписания документа отказался, предложивший оппозиционерам сделать это после выборов, cообщает КоммерсантЪ.Украина.

"Все, что могли, мы сказали — нас там (на подписании соглашения.— Ред.) не будет",— заявил изданию высокопоставленный представитель избирательного штаба партии, пожелавший остаться неназванным.

Текст политического соглашения о создании коалиции демократических сил в Верховной раде VII созыва был согласован и обнародован на съездах партий "Свобода" и "Батькiвщина", состоявшихся, соответственно, 14 и 15 октября.

"Учитывая, что режим Януковича создает реальные угрозы существованию независимой демократической Украины, партия "Свобода", объединенная оппозиция "Батькiвщина" и партия УДАР Виталия Кличко договорились с целью возвращения Украины на демократический европейский путь развития и отстранения президента Януковича от власти сформировать по результатам выборов 28 октября коалицию демократических сил",— говорится в тексте проекта документа.

В соглашении перечислены и другие цели будущего объединения, среди которых – освобождение из заключения лидеров оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, денонсация "харьковских соглашений" и отмена закона "Об основах государственной языковой политики".

Как ранее писал Главред, после обнародования текста соглашения лидеры объединенной оппозиции неоднократно призывали представителей УДАР подписать его до выборов, а те отказывались это сделать.

18 октября отношения между представителями оппозиционных сил накалились до предела. Поводом для эскалации конфликта стало заявление лидера партии УДАР Виталия Кличко, в очередной раз повторившего, что любые соглашения нужно подписывать после выборов.

"Мы предлагаем создать парламентскую демократическую коалицию сразу после выборов — это логично",— сказал он на пресс-конференции в Харькове и добавил, что подобное решение продиктовано "европейскими традициями".

"Мы уважаем предложение наших партнеров по оппозиции, но считаем, что основное задание оппозиции в эти дни — победа на выборах и защита результатов голосования, а не подписание очередных заявлений, деклараций и соглашений",— подчеркнул лидер партии УДАР и еще раз подтвердил, что его политическая сила в будущем парламенте не собирается сотрудничать с Партией регионов.

"Партия УДАР сегодня — это основная альтернатива партии власти, которая способна сформировать коалицию демократических сил в новоизбранном парламенте ради изменений в Украине и отстранения Партии регионов от власти",— резюмировал политик.

Ответ "Батькiвщины" не заставил себя ждать.

"Отказ Виталия Кличко подписать соглашение о создании коалиции демократических сил в будущем парламенте — это шаг, который играет в пользу Партии регионов, это шаг, который превращает его в союзника "регионалов"",— говорится в распространенном 18 октября заявлении объединенной оппозиции. Характеризуя деятельность лидера УДАРа, объединенная оппозиция не пожалела ярких эпитетов.

"К сожалению, мы должны констатировать, что в такое ответственное время Виталий Кличко принял решение, исходя из собственных меркантильных интересов, а не из интересов Украины, ее народа,— говорится в документе.— Сегодня наша по-дружески протянутая рука зависла в воздухе, однако мы убеждены, что рано или поздно, в полном составе или в составе лишь тех, кто устоял под давлением власти, фракция Виталия Кличко присоединится к демократическим силам в парламенте!"

В УДАРе это заявление комментировать не стали.

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