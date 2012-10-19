Новый тренер сборной Украины будет назначен до 14 ноября

{1-} Новый тренер сборной Украины должен быть назначен до 14 ноября.

Об этом заявил глава Комитета по сборным ФФУ Михаил Фоменко, передает «Динамо Киев от Шурика».

Имя наставника сборной будет названо до товарищеского матча со сборной Болгарии.

«С одной стороны, до следующих официальных матчей остается еще много времени. Но с другой, я считаю, что у нового тренера, кто бы он ни был, должно быть в запасе как минимум пара товарищеских встреч для налаживания игровых схем. Больше скажу: уже 14 ноября на поединок в Бургасе с командой Болгарии наша сборная должна выйти с новым, полноценным главным тренером», - уверен Фоменко.

Он подчеркнул, что кандидатуру тренера будут согласовать несколько инстанций.

«Свои кандидатуры предложит тренерский совет в составе 16 наставников клубов Премьер-лиги, у меня также будет свое мнение, которое я выскажу руководству ФФУ. Само собой, последнее слово за исполкомом. Ведь вполне вероятно, что у Анатолия Конькова и его коллег могут быть свои пожелания относительно кандидатуры главного тренера», - сказал Фоменко.

Напомним, как сообщал «Главред», Олег Блохин покинул пост главного тренера сборной Украины, приняв предложение возглавить киевское «Динамо».

Два октябрьских матча квалификации на Чемпионат мира-2014 из-за болезни Блохина команда проводила под руководством Андрея Баля, Олега Кузнецова и Александра Заварова.

В этих играх - с Молдавией и Черногорией - украинцы не забили ни одного гола и набрали одно очко.

Самым вероятным кандидатом на пост главного тренера украинские СМИ называют Александра Заварова.

Фото: dynamo.kiev.ua

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