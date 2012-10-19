В Тернополе изъяли кокаина на 50 миллионов

{1-} Во время совместной операции спецслужб Украины, США, Польши и Эквадора было изъято 30 кг кокаина.

Ориентировочная стоимость наркотика на «черном рынке» составляет 6 миллионов долларов США (около 50 миллионов гривен - прим.ред.), сообщили в пресс-службе МВД.

В рамках операции был пресечен канал поставок кокаина из Южной Америки в страны Евросоюза.

Спецоперация одновременно проводилась на территории Украины, Польши и Эквадора.

Задержаны шесть участников группировки: 4 гражданин Эквадора, 1 украинец и 1 поляк.

Спецслужбы трех государств продолжают совместное расследование, чтобы выяснить всех причастных к этому каналу наркотрафика.

Фото: cccp-revivel.blogspot.com

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