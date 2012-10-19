В центре Киева задержали мужчину, похожего на Мазурка - СМИ

{1-} В ночь на 19 октября в центре Киева был задержан человек, похожий на стрелка из "Каравана" Ярослава Мазурка.

Об этом со ссылкой на источники в милиции сообщает statuspress.com.ua.

После проверки в милиции задержанный, который оказался гражданином России, был отпущен.

«Это был человек, очень похожий на стрелка из супермаркета, даже курткой. Мужчина вечером заселился в отель «Казацкий» в центре Киева. Милиция срочно выехала на место, задержала его и доставила в Шевченковское отделение. Однако после проверки выяснилось, что задержанный – гражданин России. Его уже отпустили», – сообщил источник.

Как сообщал «Главред», 26 сентября в киевском супермаркете «Караван» покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

По подозрению в совершении этого преступления разыскивается уроженец Львовской области Ярослав Мазурок. За информацию, которая поможет задержать подозреваемого, обещана награда в 100 тысяч гривен.

фото: segodnya.ua

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