Россия вернула на рынок еще одного украинского сыровара

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Для молочной продукции украинского предприятия "Дубномолоко" сняты ранее введенные Россельхознадзором ограничения на поставки в Россию.

Решение о снятии запрета принято с учетом гарантий от национальной ветеринарной службы Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Как ранее писал Главред, поставки в РФ молочной продукции "Дубномолоко" были ограничены с 15 октября в связи с тем, что в партии сыра, выпущенного на этом предприятии, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Напомним, по данным экспертов, в конце лета украинские молочные компании восстановили объемы экспорта сыра в Россию. В августе наши производители сыра вышли на объемы экспорта продукции в Россию, которые были до введенного в начале 2012 года запрета со стороны Роспотребнадзора.

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