Янукович едет к Путину поговорить о перспективах

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Президент Украины Виктор Янукович 22 октября осуществит рабочий визит в Россию c целью обсуждения переспектив двухстороннего сотрудничества.
В Москве Янукович проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.
Во время встречи лидеры двух государств обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
В частности, речь пойдет об углублении украинско-российского межрегионального и приграничного сотрудничества, перспективы развития производственной кооперации в ракетно-космической и авиационной отраслях, а также в сфере атомной энергетики.
По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.
Как ранее писал Главред, 19 октября, в Киеве побывает главаы МИД России Сергей Лавров. Главной целью визита является подготовка предстоящей поездки Президента Украины Виктора Януковича в Москву.
Среди других целей приезда российского дипломата: вопросы пребывания Черноморского флота и приднестровская проблематика.
фото: president.gov.ua/
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