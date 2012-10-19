«Батькiвщина» и «Свобода» подписали соглашение о коалиции

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Представители оппозиционных политических партий, входящих в объединенную оппозицию «Батькiвщина» и ВО «Свобода», подписали соглашение о формировании демократической коалиции в Верховной Раде VII созыва.

В подписании соглашения приняли участие Юрий Гримчак, Анатолий Гриценко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Егор Соболев, Борис Тарасюк, Вячеслав Кириленко и Олег Тягнибок, сообщает НБН.

«Мы приняли решение относительно подписания соглашения о создании демократической коалиции…она предусматривает конкретный перечень вопросов, который будет принят в новом парламенте», – отметил Арсений Яценюк.

Соглашение подписано и Юлией Тимошенко, которая передала подписанный экземпляр через своего адвоката.

Объединенная оппозиция надеется, что часть фракции «УДАР» Виталия Кличко присоединится к «Батькивщине». Об этом в ходе подписания договора про демократическую коалицию сообщил лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк.

«Жаль, что Виталия сегодня нет с нами…Возможно, часть его фракции присоединится к нам уже в парламенте», – сказал Яценюк.

Он пояснил, что это присоединение связано с тем, что ранее УДАР и «Батькiвщина» разделили между собой мажоритарные округа.

В свою очередь лидер предвыборного штаба «Батькiвщина» Александр Турчинов сообщил, что политсила все еще ожидает присоединение УДАРа.

Как ранее писал Главред, лидер партии УДАР Виталий Кличко от подписания документа отказался, предложив оппозиционерам сделать это после выборов.

"Мы предлагаем создать парламентскую демократическую коалицию сразу после выборов — это логично",— сказал он на пресс-конференции в Харькове и добавил, что подобное решение продиктовано "европейскими традициями".



"Мы уважаем предложение наших партнеров по оппозиции, но считаем, что основное задание оппозиции в эти дни — победа на выборах и защита результатов голосования, а не подписание очередных заявлений, деклараций и соглашений",— подчеркнул лидер партии УДАР и еще раз подтвердил, что его политическая сила в будущем парламенте не собирается сотрудничать с Партией регионов.

фото: nbnews.com.ua

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