Нацбанк купил для своей базы отдыха белье по 52 тысячи

19 октября 2012, 13:25

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Национальный банк Украины, обеспечивая за госсчет высокие зарплаты топ-менеджмента, строительство vip-баз, покупку жилья сотрудникам и собственный ТВ-канал, истратил на эти нужды свыше 225 млн грн, а для базы отдыха закупил постельное белье по 52,8 тыс.грн.

Даже по меркам самой элитной украинской госструктуры – Госуправделами, обеспечивающей быт высших чиновников, – это много: на поддержание всех своих 17 санаторно-курортных учреждений Госуправделами получило из бюджета в 2012 году меньшую сумму – 125,2 млн грн, сообщает Корреспондент.

 В настоящее время, НБУ достраивает элитную базу отдыха в Яремче. Для приюта банкиров, служащих государству, заказали итальянскую мебель ручной работы и джакузи. Кроме того, в заказ входят комплекты белья стоимостью 52,8 тыс. грн каждый. В четырехэтажном корпусе есть панорамный лифт, а на территории планируют создать аэрарий - место для принятия воздушных ванн.

Строить базу начали еще при прошлом главе НБУ, Владимире Стельмахе, но при нынешнем руководителе – Сергее Арбузове – темп работ вырос.

Зарплаты топ-менеджеров также не оставляют желать лучшего: глава НБУ, например, в прошлом году получал по $ 17,5 тыс. в месяц. Кроме того, главное финансовое учреждение Украины оплачивает своим сотрудникам различные социальные льготы.

В то же время, детали расходов НБУ на собственные нужды – тайна за семью печатями. Известно лишь, что в 2012 году совет Нацбанка утвердил эту статью на уровне почти 10 млрд грн. Но это – общая сумма государственных средств. Какая их часть уйдет на содержание баз, соцпакеты и прочие льготы, пресс-служба НБУ не разглашает.

Как ранее писал Главред, по итогам прошлого года Национальный банк Украины в два раза сократил траты на закупку автомобилей, офисной техники и другие административные нужды. По словам экспертов, НБУ при новом руководстве наконец-то научился экономить, перечислив в казну государства дополнительные сотни миллионов гривен. Идти на некоторые траты Нацбанк вынуждает лишь необходимость заканчивать проекты, начатые «на широкую ногу» при прежней власти.

фото: Корреспондент

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