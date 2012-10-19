В Харькове не знают, где будет голосовать Тимошенко

{1-} Две избирательные комиссии Харькова попросили у ЦИК разъяснений относительно места голосования Юлии Тимошенко.
Об этом говорится в тексте обращения окружной избирательной комиссии (ОИК) №173, сообщает «Украинская правда».
Как известно, Тимошенко, которая отбывает тюремный срок в Качановской колонии, перевели на лечение в ЦКБ «Укрзалізниці».
«Однако в связи с отсутствием у осужденной Тимошенко паспорта гражданина Украины и другого документа, удостоверяющего личность, а также из-за отсутствия заявлений от Тимошенко относительно желаемого места голосования, не может быть определен участок для голосования Тимошенко», - говорится в заявлении комиссии.
В то же время Тимошенко не писала заявления и в адрес специального избирательного участка, созданного в Качановской колонии.
«Отсутствие заявления также лишит Юлию Владимировну возможности реализовать свое право голоса на этих выборах», - говорится в заявлении председателя ОИК округа № 168.
Отметим, что пока ЦИК не рассматривал этих обращений.
Теоретически Тимошенко может подать заявление о голосовании в колонии до 24 октября, либо получить это право по решению суда в день выборов.
При этом некоторые аналитики не исключили, что в штабе Тимошенко могут использовать эту ситуацию для скандала с обвинением власти в том, что лидера оппозиции лишают не только пассивного (права баллотироваться), но и активного права выбора.
В то же время, адвокат Тимошенко Сергей Власенко заявил, что, по его информации, Тимошенко есть в списках на голосование пациентов больницы «Укрзалізниці».
При этом на вопрос, как Тимошенко будет голосовать без паспорта, адвокат заявил, что 9-й этаж больницы – «это фактически территория Качановской колонии».
В то же время украинские юристы сходятся во мнении, что гражданская больница, где содержатся даже несколько заключенных, никогда не станет тюрьмой.
Также отметим, что и колония, и больница находятся в разных избирательных округах.
Как ранее писал Главред, Юлия Тимошенко находится на реабилитации в больнице с 9 мая этого года. 14 октября ее посетили немецкие врачи, которые рекомендовали продолжить реабилитацию.
Напомним, выборы в Верховную Раду Украины состоятся 28 октября.
фото: byut.com.ua, pravda.com.ua
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