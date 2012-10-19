Тягнибок предсказал, что Кличко станет главным разочарованием будущих выборов

{1-} Избиратели партии «УДАР Виталия Кличко» будут разочарованы действиями этой силы после выборов Рады.

Об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передают «Украинские новости».

Свое предсказание он высказал после подписания соглашения о создании коалиции в парламенте седьмого созыва.

В свою очередь, лидер Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк выразил надежду, что УДАР, несмотря на отказ подписать соглашение, все-таки присоединится к большинству в случае его создания в новом парламенте.

Тягнибок же выразил сомнение в реальности такого сценария.

«Напрасными надежды не бывают. Но, с другой стороны, ждать будем, но у меня создается такое впечатление, что для многих украинцев Кличко станет наибольшим разочарованием в этой избирательной кампании октября 2012 года», - заявил он.

Яценюк и Турчинов выразили уверенность в том, что Объединенная оппозиция и «Свобода» получат большинство мест в парламенте.

Вместе с тем, руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции Александр Турчинов выразил надежду, что в случае прохождения в парламент к большинству присоединится вся фракция УДАРа.

Напомним, как сообщал «Главред», Объединенная оппозиция и ВО «Свобода» подписали соглашение о создании коалиции. Кличко на церемонию не пришел.

фото: nbnews.com.ua

Новости по теме:

«Батькiвщина» и «Свобода» подписали соглашение о коалиции

Ночь после выборов оппозиция проведет на Софийской площади

Тимошенко рассказала о своих ночных страхах в колонии

«Батьківщина» о союзе с Кличко: наша рука дружбы зависла в воздухе