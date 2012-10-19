Тимошенко требует, чтобы ее вернули в колонию: больница хуже ГУЛАГа

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Экс-премьер Юлия Тимошенко просит выписать ее из больницы и перевести в колонию. Причиной просьбы она назвала невозможность лечиться под постоянным видеонаблюдением.

Об этом говорится в письме Юлии Тимошенко к Президенту Украины Виктору Януковичу, текст которого обнародовал сегодня в Киеве адвокат экс-премьера Сергей Власенко, сообщает УНИАН.



«Я вам, Виктор Федорович, сообщаю, что отказываюсь от такого лечения под видеокамерами, с трансляцией в Интернете и на ТВ, которое больше похоже на пребывание в застенках ГУЛАГа. В таких условиях не лечат, а калечат. Я требую вернуть меня в колонию в таком состоянии, в каком я есть», – процитировал Власенко письмо Тимошенко.



Она отметила, что «лечиться будет на свободе, когда никто не будет подсматривать за ней в замочную скважину».



Власенко также сообщил, что Тимошенко написала два заявления: начальнику Качановской исправительной колонии и главному врачу харьковской ЦКБ №5 с соответствующей просьбой выписать ее из больницы и перевести в колонию.



Отвечая на вопрос журналистов, означает ли это, что в ближайшее время Тимошенко будет переведена в колонию, адвокат сказал: «Да, мы можем этого ждать».

Как ранее писал Главред, Юлия Тимошенко находится на реабилитации в харьковской ЦКБ №5 с 9 мая этого года. 14 октября ее посетили немецкие врачи, которые рекомендовали продолжить реабилитацию.

Две избирательные комиссии Харькова 19 октября попросили у ЦИК разъяснений относительно места голосования Юлии Тимошенко на парламентских выборах 28 октября.

«В связи с отсутствием у осужденной Тимошенко паспорта гражданина Украины и другого документа, удостоверяющего личность, а также из-за отсутствия заявлений от Тимошенко относительно желаемого места голосования, не может быть определен участок для голосования Тимошенко», - говорится в заявлении комиссии.

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