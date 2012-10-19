ЦИК придумает, как дать Тимошенко возможность проголосовать

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В ближайшее время Центральная избирательная комиссия найдет решение коллизии, возникшей в вопросе с голосованием экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на парламентских выборах 28 октября

Вопросом о том, как будет голосовать экс-премьер, занимается член Центризбиркома Юрий Даниловский, который курирует Харьковскую область, заявил зампред ЦИК Андрей Магера Комментариям.

«Уверен, в ближайшие два дня он найдет способ решить эту проблему», – отметил Магера.

При этом Магера заверил, что вопрос будет решен, «в строгом соответствии с действующим законодательством, которое гарантирует всем гражданам право голоса».

Как ранее писал Главред, в настоящее время Юлия Тимошенко, которая приговорена к семи годам лишения свободы и отбывает срок в Качановской колонии, проходит курс реабилитации в Харьковской ЦКБ №5.

Как выяснилось, экс-премьер не сможет 28 октября проголосовать на избирательном участке в больнице, поскольку как осужденная не имеет паспорта и другого документа, удостоверяющего личность. В то же время, Тимошенко не подала заявление о желании проголосовать на специальном участке в Качановской колонии, где будут голосовать остальные осужденные.

В связи с этим, две окружные избирательные комиссии Харькова попросили Центризбирком дать разъяснения, как выйти из этой ситуации.

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