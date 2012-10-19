Азаров посоветовал украинцам больше работать, чтобы купить квартиру

{1-} Премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что для сбора денег на первый взнос для покупки квартиры по программе «Доступное жилье», молодым людям придется трудиться на двух работах.

Об этом глава правительства заявил в Харькове во время общения со студентами, передает УНИАН.

На вопрос Азарова, сможет ли молодежь найти 25% от стоимости квартиры для первого взноса, студенты единодушно ответили «нет».

«Тогда, значит, молодому человеку нужно работать не на одной работе, а на двух. И никто не собирается на блюдце с голубой каемочкой предоставлять квартиру», - пояснил Азаров студентам.

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В итоге премьер пошел студентам навстречу и пообещал, что правительство рассмотрит возможность снижения размера первого взноса, но в тех случаях, если молодой человек будет готов поехать работать на предприятия, где не хватает специалистов.

«Но в любом случае нужно приложить усилия», - подчеркнул Азаров.

В то же время харьковская молодежь высказалась в поддержку инициативы предоставлять молодежи жилье полностью за государственные средства.

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Напомним, как сообщал «Главред», ранее в представители киевской администрации сообщили, что до 2017 года на Осокорках в Киеве будет построен новый микрорайон по программе "Доступное жилье".

«Это практически новый город в Киеве, где почти 50 тысяч людей, которые, по нашему мнению, максимум за четыре года получат там помещения. Это комплексный микрорайон с современным проектированием и привлечением иностранных специалистов и развитой инфраструктурой. Его особенность в том, что мы выделили землю «Киевгорстрою» под идею строительства доступного жилья», – рассказал Попов.

фото: vopros.ua

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