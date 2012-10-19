Милиция пообещала, что номера не подорожают

{1-} Стоимость номерных знаков на транспортные средства, которая была установлена в 2009 году, в ближайшее время увеличиваться не будет.

Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.

Как заверили в милиции, по результатам проведенных тендерных процедур на протяжении последних пяти лет осуществляет закупку номерных знаков у предприятия «Форт» по ценам, которые не изменялись, как минимум, с 2009 года.

«Для обеспечения подразделений ГАИ номерными знаками до конца этого года МВД заключило договор на общую сумму 38 994 750,00 гриве. В соответствии с договором стоимость номерных знаков на авто составляет 135 грн. за комплект (две единицы), а не как ошибочно сообщалось в публикациях – только за единицу», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что автомобильные номера в Украине резко подорожают.

фото: m2motors.com.ua

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