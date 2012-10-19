Тимошенко признала подлинность 90% видео из больницы

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В письме к Президенту Украины Виктору Януковичу 19 октября экс-премьер Юлия Тимошенко признала частичную подлинность видео из больницы, которое недавно появилось в Интернете.

Об этом ее адвокат Сергей Власенко заявил во время пресс-конференции, сообщает НБН.

«Я подтверждаю подлинность видеокадров на 90% от их объема. Видео в процедурной комнате и других помещениях сделаны скрытыми камерами видеонаблюдения, которые установлены по вашему личному поручению», – говорится в ее письме.

В то же время Тимошенко использует этот факт как аргумент обвинения.

«Факт наличия постоянной скрытой видеосъемки является доказанным и это ваше уголовное преступление», – отметила она.

«Значительная часть медицинских мероприятий, которые проводят в той процедурной комнате, требуют полного снятия одежды и скрытые видеокамеры все это фиксируют и продолжают фиксировать в непрерывном режиме весь период моего лечения, а это уже моральное преступление, которое вы делаете», – добавила экс-премьер.

Как ранее писал Главред, в этом же письме экс-премьер Юлия Тимошенко просит выписать ее из ЦКБ №5, в которой она находится с 9 мая, и перевести в колонию. Причиной просьбы она назвала невозможность лечиться под постоянным видеонаблюдением.

Напомним, 16 октября в партии «Батьківщина» назвали фальшивкой видео с женщиной, похожей на Юлию Тимошенко, которое появилось в Сети 16 октября, и заявили, что камеры видеонаблюдения установлены также в душе и туалете.



«Сегодня в Интернет был брошен провокационный видеоролик из больничной палаты, где происходят физиотерапевтические процедуры на котором якобы Юлия Тимошенко занимается физкультурой», - заявили в партии и напомнили, что о возможности таких «грязных провокаций защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко предупреждал еще несколько недель назад», – заявляли в пресс-службе партии.

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