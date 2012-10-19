Тюремщики заявили, что не подсматривают за Тимошенко

{1-} Госпенитенциарная служба заявила, что никаких видеозаписей в палате экс-премьера Юлии Тимошенко не осуществляет.

«Отмечаем, что Государственной пенитенциарной службой ведется видеонаблюдение в местах пребывания лиц, приговоренных к лишению свободы, что предусмотрено украинским законодательством и соответствует нормам международных стандартов деятельности органов пенитенциарной системы», - говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Также ГПтС напоминает, что по факту появления в сети Интернет ВИДЕОРОЛИКА, на котором видно женщину, похожую Тимошенко, 16 октября было назначено проведение служебной проверки, которая в настоящее время продолжается.

Ранее «Главред» сообщал, что адвокат Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что защита экс-премьер обратилась в Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности виновных в сливе в Интернет видеозаписи из якобы палаты Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове.

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