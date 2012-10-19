Вылечить Тимошенко в Украине нельзя – немецкие врачи

{1-} Врачи берлинской клиники Charite считают, что в Украине невозможно обеспечить необходимые условий для лечения экс-премьер Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает официальный сайт Тимошенко.

«Необходимая ситуация, очевидно, не может быть обеспечена в существующих условиях в Украине. Как и раньше, клиника Charite готова предложить подобную мультимодальную терапию. Несмотря ни на что, при любых обстоятельствах, для сохранения и улучшения функций необходимо продолжать терапевтические мероприятия, которые применялись до этого времени, чтобы помешать дальнейшей хронизации и ухудшению функций. Врачи Charite готовы и в дальнейшем принимать участие в лечении на протяжении длительного времени», - говорится в заключении врачей от 15 октября.

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При этом врачи считают, что постоянное назначение судебных слушаний, непрерывное видеонаблюдение, постоянное присутствие охраны даже при беседах с врачами, обнародование конфиденциальных медицинских документов, или распространение в СМИ видеозаписей обостряют заболевание и делают невозможным полное выздоровление. «К тому же, неконтролируемое видеонаблюдение с помощью видеокамер, которое осуществляются также и мужчинами, ограничивает готовность пациентки свободно перемещаться», - отмечают медики.

«В заключениях по результатам последнего обследования, проведенного профессором Лутцем Хармсом 17 сентября 2012 года, описывается хронизация процесса заболевания. С медицинской точки зрения, как и раньше, огромное психологическое давление и невозможность проведения конфиденциальных терапевтических бесед между пациенткой и врачами является большим препятствием на пути к выздоровлению», - отмечают врачи.

Во втором заключении от 19 октября врачи выразили свою позицию относительно обнародования видеозаписи с Тимошенко.

«Врачи Charite решительно критикуют обнародование видеозаписей, в которых показывается госпожа Юлия Тимошенко в больнице, и на проведение которых она не предоставляла своего разрешения. Это еще одно серьезное нарушение принципа доверия, на который каждый пациент может рассчитывать без каких-либо ограничений. Это очередное неправомерное действие», - заявили врачи, которых цитирует сайт Тимошенко.

Ранее «Главред» сообщал, что по словам Карла Макса Айнхойпля, врачам удалось добиться успехов в процессе реабилитации Тимошенко. Он отметил расширение двигательной активности пациентки и снижение болевой симптоматики.

фото: president.lt

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