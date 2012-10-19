Фидель Кастро опроверг слухи о том, что он умирает

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Лидер кубинской революции и экс-президент Кубы Фидель Кастро впервые за последние несколько месяцев обратился к гражданам с посланием, дабы опровергнуть распространенные в иностранных СМИ слухи об ухудшении его здоровья.

Об этом сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на El Pais.

"В своем обращении, опубликованном в местном издании, Фидель Кастро поздравил студентов медицинского института в Гаване с 50-летним юбилеем института. Предположения зарубежных журналистов о том, что кубинский лидер пребывает в критическом состоянии, связаны с долгим отсутствием публикаций его знаменитых “Размышлений”. Эти работы он стал писать во время своего выздоровления после ухода из власти в 2006 году и тяжелой болезни", – говорится в сообщении.

Ранее в зарубежных СМИ появились слухи об ухудшении состояния здоровья Фиделя Кастро и даже о его возможной смерти.

Это было вызвано тем обстоятельством, что последние фотографии Кастро были сделаны на Кубе в конце марта, когда он вместе с членами своей семьи встречался с Папой Бенедиктом XVI.

Кроме того, до сих пор не известно выразил ли кубинский лидер поздравления своему союзнику Уго Чавесу с победой на президентских выборах в Венесуэле, что вызвало в последние дни много спекуляций.

В связи с этими обстоятельствами, западную прессу послание не убедило, поскольку было письменным и не содержало фотографий или видео.

фото: 1001facts.info/

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