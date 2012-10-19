Санитарку, просившую Азарова повысить зарплату медикам, уволили – СМИ

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Администрация Одесской областной клинической больницы вынудила санитарку, попросившую премьер-министра Николая Азарова поднять зарплаты медикам, написать заявление об увольнении.
Об этом источники в больнице сообщили ТАЙМЕРУ.
По данным издания, формальной причиной увольнения женщины, работавшей в реанимационном отделении стало достижение ею пенсионного возраста. Однако источники утверждают, что написать заявление об увольнении её заставили.
Дело в том, что в ходе своего рабочего визита в Одессу премьер-министр Украины Николай Азаров посетил Одесскую областную клиническую больницу, где пообщался с медиками. В ходе встречи храбрая санитарка напомнила политику о низких зарплатах медиков. Этот диалог явно не понравился Николаю Азарову: выслушав её претензии, глава правительства сказал, что он не может давать обещаний преобразовать страну на следующий день, а делает то, что в его силах.
Как ранее сообщал Главред, 19 октября во время общения с харьковскими студентами Азаров посоветовал молодым людям трудиться на двух работах, чтобы заработать на первый взнос для покупки квартиры по программе «Доступное жилье».
На вопрос Азарова, сможет ли молодежь найти 25% от стоимости квартиры для первого взноса, студенты единодушно ответили «нет».
«Тогда, значит, молодому человеку нужно работать не на одной работе, а на двух. И никто не собирается на блюдце с голубой каемочкой предоставлять квартиру», – пояснил Азаров студентам.
фото: ТАЙМЕР
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