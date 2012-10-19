Тимошенко не может спрятаться от видеокамер, ее снимают даже в туалете

{1-} Пребывающая на лечении в харьковской ЦКБ №5 «Укралізниці» экс-премьер Юлия Тимошенко написала открытое письмо Президенту Виктору Януковичу, в котором заявила, что видеонаблюдение за ней ведется даже в туалете.

Об этом сообщает пресс-служба «Батьвкіщини».

«Работники колонии, которые меня поддерживают, после обнародования этих ВИДЕОЗАПИСЕЙ на каналах телевидения, передали мне точный план расположения всех скрытых видеокамер, установленных по вашему поручению в помещениях, где я нахожусь», - пишет Тимошенко.

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«Обществу, возможно, будет интересно узнать, что три видеокамеры установлены в комнате для конфиденциальных встреч с защитниками, две скрытые видеокамеры непосредственно в душевой кабинке и по одной над каждым из двух унитазов (извините за детали).

Камер скрытого видеонаблюдения установлено такое количество, что от них невозможно нигде укрыться ни днем, ни ночью», - посетовала экс-премьер

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко признала частичную подлинность видео из больницы, которое недавно появилось в Интернете.

«Значительная часть медицинских мероприятий, которые проводят в той процедурной комнате, требуют полного снятия одежды и скрытые видеокамеры все это фиксируют и продолжают фиксировать в непрерывном режиме весь период моего лечения, а это уже моральное преступление», – считает экс-премьер.

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