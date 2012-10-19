Азаров рассказал, когда украинцы будут получать по 4 тысячи

{1-} Через несколько лет при определенных условиях средняя зарплата в Украине может достичь 4 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на Харьковщине, сообщает правительственный портал.



По его словам, это произойдет, когда валовой продукт превысит 2 триллиона гривен.



При этом он подчеркнул, что по результатам текущего года Украина намерена выйти на прирост ВВП в 1,4 триллиона гривен.



Напомним, 16 октября премьер Азаров во время посещения ЗАЗа рассмешил рабочих предприятия заявлением, что средняя заработная плата в Украине составляет 3,5 тысяч гривен.



Ранее глава правительства сообщил, что зарплаты украинцев за два с половиной года выросли в 1,6 раза, а пенсии – в 1,5 раза.

По данным Государственного комитета статистики Украины, средняя заработная плата штатных работников в августе текущего года по сравнению с июлем сократилась на 2,5%, по сравнению с августом-2011 – выросла на 14,1%, составив 3,073 тыс. грн.



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