Третьяков: 28 октября решится, будут ли украинцы избирать президента

{1-} 28 октября будет решаться не только то, какой станет новая Верховная Рада, но и вопрос возможности в будущем украинцам избирать президента прямым всенародным голосованием. Об этом журналистам заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков.

«Это не шутка и не очередная «страшилка», - заверил политик. - На этот раз - уже не до шуток: власть, которой нечего терять, готова на все, чтобы остаться в своих креслах».

По мнению Третьякова, власть различными способами пытается положить конец легитимной политической конкуренции. «Но сейчас все их силы брошены на реализацию одного главного сценария: создание конституционного большинства в новом парламенте для того, чтобы изменить Основной Закон и закрепить в нем право избирать президента парламентом», - сказал депутат.

Чтобы не допустить реализации этого замысла, убежден Александр Третьяков, избирателям нужно голосовать за тех, кто сможет помешать этим планам.

Политик также напомнил, что фактические союзники «регионалов» из Коммунистической партии официально выступают за то, чтобы президента избирали в парламенте, а граждане Украины были лишь пассивными свидетелями узурпации власти.

Александр Третьяков призвал киевлян обязательно прийти на выборы и самим решить судьбу страны.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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