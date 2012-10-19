Украинцы продают голоса на выборах максимум за 300 гривен

{1-} На выборах в Верховную Раду украинцы продают свои голоса максимум по 300 грн.

Об этом на чате в «Главреде» заявила глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Отвечая на вопрос, как «Опора» отслеживает нарушения в избирательной кампании, какими были расценки в нынешней избирательной кампании и сколько стоит голос избирателя, эксперт заявила, что речь идет о 300 грн.

«Чаще всего называемые суммы, не превышают 300 грн. Впрочем, выборцам обещают доплату после 28 октября, хотя я бы не рекомендовала этому верить», - заявила Айвазовская.

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