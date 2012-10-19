Видео счастливого спасения слоненка в Кении стало хитом Интернета

Сотрудникам Национального парка Амбосели в Кении удалось спасти 8-месячного слоненка, попавшего в вырытую представителями племени масаи глубокую яму с водой.

Видеозапись разместила в Сети организация Amboseli Trust for Elephants, занимающейся защитой и спасением этих животных.

8 октября сотрудники спасательной организации получили сообщение о том, что восьмимесячный слоненок попал в ловушку, из которой он не в состоянии выбраться самостоятельно. Однако спасателям, примчавшимся на место происшествия, для начала пришлось увести подальше слониху, которая впала в неистовство от бессилия помочь своему детенышу.

Слониха видела в спасателях угрозу для себя и своего детеныша и почти села на Land Rover, в котором находились специалисты. Доктор Вики Фишлок, сидевшая за рулем, опознала мать слоненка по отметке на ухе – ее звали Зомбе.

Фишлок удалось отпугнуть слониху громкими криками, а двое мужчин смогли обвязать слоненка веревкой, и с помощью внедорожника, дававшего задний ход, освободить детеныша из ловушки.

Счастливым финалом истории стала встреча слоненка с матерью, когда они нежно приветствуют друг друга. Видео сопровождается песней "Paradise" британской рок-группы Coldplay, клип к которой начинается сценами африканской саванны и затем рассказывает историю человека, одетого как слон: он убегает из зоопарка, чтобы воссоединиться со своей семьей.

По словам зоологов, если бы слоненка не удалось спасти, он бы погиб, что в свою очередь вызвало бы конфликт с племенем масаи. Таким образом, спасение животных можно экстраполировать на гармоничное сосуществование разных народов и жизненных укладов.

Организация Amboseli Trust for Elephants занимается изучением слонов с 1972 года, и столь же давно имеет отношения с племенем масаи. Фишлок в письме службе новостей Yahoo призналась, что наибольшую опасность для слонов парка Амбосели видит не в разделении земель с масаи, с которыми они сотрудничают и которые сообщают им о чрезвычайных ситуациях, а от процветающей торговли слоновой костью. Действительно, в Африке убивают тысячи слонов, бивни которых используются для изготовления безделушек, широко востребованных в Азии.

"Мы рады такому большому количеству отзывов на наше видео. Мы надеемся, что оно убедит людей в том, что слоны - особенные животные, они нуждаются в заботе и защите", - добавила Фишлок.

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