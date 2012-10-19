Объявлены окончательные результаты выборов в Грузии: Саакашвили проиграл

{1-} В пятницу, 19 октября, Центризбирком Грузии обнародовал окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся 1 октября. По данным ЦИК, победившая на выборах коалиция «Грузинская мечта», которая поддерживает Бидзину Иванишвили, получила 85 депутатских мандатов, а вышедшая на второе место бывшая правящая партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» - 65 депутатских мандатов.

В парламенте Грузии - 150 депутатов, сообщает «Интерфакс-Украина».

После объявления ЦИК официальных данных состоявшихся выборов, новый парламент соберется на свое первое заседание в воскресенье, 21 октября.

Ранее «Главред» сообщал, что Саакашвили официально внес в парламент кандидатуру лидера победившей на парламентских выборах коалиции "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили на пост премьер-министра.

фото: president.gov.ge

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