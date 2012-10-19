Россия заплатит молдаванам Приднестровья миллион евро

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Большая Палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала Россию ответственной за нарушение положения Европейской Конвенции по правам человека, касающегося права на образование и присудила взыскать с РФ около 1,1 млн евро в пользу проживающих в Приднестровье граждан Молдавии.

Об этом сказано в окончательном решении ЕСПЧ по делу "Катан против Республики Молдова и РФ", опубликованном 19 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

Коллективный иск был подан гражданами Молдавии, проживающими в Приднестровье, и касался последствий языковой политики, принятой властями непризнанной республики в 1992 и 1994 годах, согласно которой в ряде приднестровских школ был законодательно введен запрет на использование латинского алфавита.

Иск был подан как в отношении России, которая, по мнению истцов, оказывает существенную экономическую помощь Приднестровью, так и в отношении Молдовы, так как ранее судом было признано, что Приднестровье подпадает под ее формальную юрисдикцию.

В соответствии с вынесенным решением, суд обязал российскую сторону выплатить каждому из 170 истцов сумму в размере 6 тыс. евро в качестве возмещения морального ущерба и совокупную сумму в размере 50 тыс. евро всем истцам в качестве компенсации судебных издержек и расходов.

В конечном итоге, ЕСПЧ постановил, что непризнанная республика не могла бы существовать без военной, экономический и политической помощи со стороны России. Таким образом, ответственность за последствия дискриминационной политики приднестровских властей возлагается на Россию.

Как ранее писал Главред, в августе президент Молдавии Николае Тимофти на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель высказался за вывод российских войск из Приднестровья и преобразование миротворческой операции в гражданскую миссию под международным мандатом, сообщает пресс-служба главы молдавского государства.

"Необходимо, чтобы Россия в соответствии со своими международными обязательствами вывезла находящиеся на левом берегу Днестра боеприпасы и военных. Это будет способствовать укреплению мер доверия и скорейшему урегулированию конфликта мирным путем", - заявил президент Молдавии на встрече с Меркель.

"Миротворческие силы в Зоне безопасности исчерпали свою миссию, которая должна быть преобразована в гражданскую операцию под международным мандатом", – заявил Тимофти.

фото: orbita.dn.ua/

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