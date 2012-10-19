Уже второй «днепропетровский террорист» объявил голодовку

{1-} Еще один обвиняемый в терактах в Днепропетровске Дмитрий Рева объявил голодовку. Он пошел на это после того, как 18 октября в эфире первого национального канала был показан документальный фильм «Адов ад».

Об этом со ссылкой на адвокатов обвиняемых сообщает «Украинская правда».

В этом фильме Генпрокурор и министр внутренних дел сделали открытые заявления о доказанности вины Ревы в совершении указанного преступления, не смотря на отсутствие решения суда по данному вопросу, что является прямым нарушением действующего законодательства Украины.

«Также в сюжете фильма изложены вымышленные факты , совместной отправки Ревой и Сукачёвым писем в адрес Запорожской АЭС и Днепровской ГРЭС относительно систем безопасности на данных объектах, что свидетельствует о распространении недостоверной информации о причастности Ревы к организации террористических актов в Днепропетровске», - заявляют его адвокаты.

В фильм также попали материалы видеосъёмок следственных действий, которые являются тайной следствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теракты в Днепропетровске организовали спецслужбы - полковник МВД

Отдельно Ревой выражен протест в отношении того, что согласно данного фильма отсутствуют какие-либо ссылки на четвёртого фигуранта данного дела - Федоряка, что Рева связывает с тем фактом, что брат Федоряка является работником прокуратуры Днепропетровской области.

Также адвокаты сообщили, что органами прокуратуры с 02.10.2012 года по сегодняшний день не рассмотрено поданное Ревой заявление о совершение в отношении его преступления, а именно фальсификации доказательств по делу, которые послужили основанием для задержания Ревы и содержания его под стражей.

Ранее «Главред» сообщал, что голодовку объявил еще один обвиняемый в террактах Виктор Сукачев. Прокуратура на это заявила, что обвиняемый просто решил похудеть и пообщаться с Богом.

Также напомним, что 27 апреля 2012 во время терактов в Днепропетровске пострадали 30 человек. В июне по подозрению в организации терактов задержали 4 человека.

фото: dp.vgorode.ua

Аналитика по теме:

Теракты в Днепропетровске раскрыты: главные подробности

Новости по теме:

«Днепропетровский террорист» объявил голодовку, чтобы похудеть - прокурор

Один из «днепропетровских террористов» объявил голодовку

Днепропетровские террористы грозили взорвать Киев – СМИ