УДАР пообещал сдержать слово и попросил оппозицию убрать нож

{1-} В партии УДАР отмечают, что количество лживой антирекламы достигло критической черты. Поэтому в партии Виталий Кличко просят коллег из объединенной оппозиции не требовать расписки и клятвы и не держать за спиной нож.

По информации избирательного штаба УДАРа, в ближайшие дни в Украине появятся антиударовские биг-борды и провокационные «информационные» материалы, сообщается на сайте УДАРа.

«Нам очень жаль, что в этой информационной войне и провокациям приобщаются наши коллеги по оппозиции. Оскорбительные комментарии и безосновательные обвинения не добавят нашему сотрудничеству доверия, а нашим коллегам - рейтинга и поддержки людей. Ведь грязь не порождает чистоту», - отметил Виталий Кличко.

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УДАР попросил к коллег по оппозиции не становиться на один уровень с Партией регионов.

«Если вы предлагаете руку к сотрудничеству, то почему в другой держите нож? Мы давно предложили отказаться от взаимной критики и придерживались этого в течение всей кампании. Ведь понимаем, что действия оппозиции на взаимное уничтожение будут выгодны только Партии регионов», - говорится в заявлении УДАР.

«Поэтому не стоит тратить силы и ресурсы на борьбу с «ударами», уничтожая своих союзников в будущем парламенте. С нас не надо брать расписки и клятвы. Мы сдержим свое слово и принципы. И рассчитываем на взаимопонимание и уважение от коллег по оппозиции.

УДАР никогда не сотрудничал с партией власти и не делать этого, а в любом случае сформирует коалицию с демократическими силами», - указывается в заявлении партии.

Ранее «Главред» сообщал, что отказ Кличко подписать соглашение о создании коалиции до парламентских выборов в «Батьківщині» объяснили предвыборной игрой в пользу регионалов.

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