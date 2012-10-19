Тимошенко должна голосовать в колонии - ЦИК

{1-} Центризбирком заявляет, что экс-премьер Юлия Тимошенко включена в списки для голосования на выборах Верховной Рады на специальном избирательном участке в Качановской колонии.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦИК сообщает Ukranews.

«На данный момент Тимошенко находится в избирательных списках в месте исполнения наказаний. То есть, если бы выборы были сегодня, она должна была бы голосовать там», – сказал представитель пресс-службы.

В ЦИК пришло два обращения из окружных избирательных комиссий округов 168 и 173 с просьбой разъяснить, в каком из них должна голосовать Тимошенко. К округу 168 прикреплена Качановская колония, а в округе 173 находится больница «Укрзалізниці», где Тимошенко находится на лечении.

По словам представителя ЦИК, именно нахождение этих двух мест в разных округах и создала проблему с голосованием Тимошенко. Однако на данный момент она не может голосовать в больнице «Укрзалізниці» в связи с тем, что у нее нет паспорта.

Ранее «Главред» сообщал, что брифинге защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что юридически и фактически Тимошенко находится в разных местах. Сегодня экс-премьер заявила, что отказывается от лечения и хочет вернуться в колонию.

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