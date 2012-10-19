Тетя Тимошенко хочет создать музей из икон и крестиков

{1-} Родная тетя экс-премьера Юлии Тимошенко - Антонина Ульяхина, которая возглавляет штаб «Батьківщини» в Днепропетровской области, планирует после выборов открыть музей политических репрессий.

Об этом Ульяхина заявила журналистам в Днепропетровске после сессии облсовета, сообщает УНИАН.

«К нам, родственникам Юлии Владимировны приносят очень много обращений, писем в ее поддержку. Также передают для Юлии Владимировны освященные иконы, крестики. Таких вещей собрано очень много. Мы это все систематизируем и после выборов планируем открыть музей политических репрессий, покажем, сколько людей в Днепропетровске поддерживают Юлию Владимировну, сколько за нее молятся. Юля жива благодаря «заграждению, которое идет свыше», - отметила Ульяхина.

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По ее словам, недавнее разрушение летней площадки кафе в центре Днепропетровска, которое принадлежит родственникам Тимошенко, было «демонстрацией для других, что Юлию Владимировну, ее семью, ее родственников якобы в Днепропетровске ненавидят и не воспринимают».

«Это в действительности не так», - сказала Ульяхина.

Она также сообщила, что разрушение площадки было целенаправленной акцией.

«Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство». Пока воры не найдены. Захотят – найдут, как это было с террористами», - подчеркнула Ульяхина.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь с 9 на 10 октября в центре Днепропетровска была разгромлена летняя площадка кафе «Золотая рыбка», которое принадлежит двоюродной сестре экс-премьера Юлии Тимошенко – Татьяне Шараповой.

фото: most-dnepr.info

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