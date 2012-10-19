Яценюк объяснил, почему оппозиция не сняла кандидатов в Киеве

{1-} В переговорах по согласованию мажоритарных кандидатов от оппозиции и УДАРа в столичных округах сработал принцип здоровой конкуренции. А кандидатов от «Батьківщини» не снимали потому, что под брендом УДАРа шли неизвестные люди.

Об этом заявил глава совета объединенной оппозиции Арсений Яценюк в эфире 5 канала, комментируя согласование мажоритарных кандидатов с партией УДАР, сообщает «Украинская правда».

Яценюк напомнил, что оппозиция предлагала партии Виталия Кличко согласовать мажоритарщиков еще в начале избирательной кампании, но этого не произошло.

«Поэтому совершенно естественно, что когда люди проработали несколько месяцев в округе, они, во-первых, отказались сниматься (и мы предупреждали об этом, что это именно так будет), но то, что договоренности хотя бы какие-то достигнутые это уже плюс», - отметил он.

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«Что касается города Киева? Как мы можем в Киеве пойти на то, чтобы снять таких кандидатов депутаты, как Сергей Терехин, Ксения Ляпина, например, Владимир Яворивский, как Черноволенко из Народного руха? В пользу тех людей, я, откровенно говоря, при всем уважении к тем людям, я не знаю, кто они. Они сейчас пользуются брендом политической силы, под которой они идут. Под брендом УДАР», - рассказал политик.

«Но это не означает, что мы должны просто взять и сдать фактически Киев. Поэтому мы приняли решение, что должен быть принцип здоровой конкуренции, он существует», - уточнил политик.

«Я считаю, что то решение, которое состоялось по городу Киеву, абсолютно правильное и корректное, в первую очередь в отношении наших политических партнеров, в первую очередь к тем людям, которые сейчас идут по округам», - подытожил Яценюк.

Ранее «Главред» сообщал, что 14 октября УДАР снял с регистрации 32 кандидата в мажоритарных округах: 26 - в пользу кандидатов от «Батьківщини», других - в пользу других рейтинговых представителей оппозиции-мажоритарщиков.

«Батьківщина» же сняла только 8 кандидатов из 22 округов, которые были определены по результатам совместного социологического исследования и оценки перспектив кандидатов.

Фото: УНИАН

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