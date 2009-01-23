Дружественный "диктатор"

В последние дни белорусские оппозиционные СМИ только и говорят о том, что Виктор Ющенко "предал оранжевые идеалы", когда назвал своим другом Александра Лукашенко. В то же время официальные издания не устают рассказывать о прорыве во взаимоотношениях Киева и Минска. В Украине, к слову, масс-медиа не уделили особого внимания этой встрече – она попросту потерялась за резонансными газовыми событиями. Но прежде чем говорить об итогах переговоров, следует вспомнить историю вопроса. На протяжении последних 4 лет Беларусь считалась едва ли не самым "сложным" соседом Украины, а проблемы в наших двусторонних взаимоотношениях были даже "похлеще", чем в украинско-российских (правда, в меньших масштабах). Трудности в диалоге Киева и Минска, которые были еще при прежнем президенте, Леониде Кучме, после Оранжевой революции перешли в категорию непреодолимых. Все помнят, как в 2005-м украинские чиновники, вплоть до тогдашнего главы МИДа Бориса Тарасюка, говорили о намерении помочь странам - соседям Украины в продвижении к демократии (эксперты даже придумали для этого процесса название - "экспорт цветных революций"). А белорусские оппозиционеры, со своей стороны, заявляли о готовности перенять опыт украинского Майдана образца 2004 года. Естественно, что Александр Лукашенко воспринимал такие заявления как личное оскорбление, а Виктора Ющенко и его соратников считал людьми, которые несут угрозу его правлению. С тех пор прошло 4 года. "Экспорт революции" в Беларусь не состоялся и, похоже, не состоится никогда, официальная украинская власть больше не говорит о демократизации соседей. Осознав этот факт, Лукашенко решил, что пришло время закончить холодную войну. Точкой отсчета новых взаимоотношений Киева и Минска стало 20 января 2009 года – день встречи президентов в Чернигове. Важная деталь: в Секретариате Президента Украины до последнего момента не верили в успех переговоров с "бацькой". "Встреча была нужна, чтобы подписать несколько давно готовых документов и поддержать взаимоотношения в рабочем порядке. Мы, конечно, надеялись на некоторое "потепление" контактов, но такой итог удивил всех, в том числе Виктора Андреевича", – признался по окончании встречи автору данного материала один из чиновников в окружении главы государства. Не лишним будет напомнить и о том, что переговоры Ющенко и Лукашенко, проходившие за закрытыми дверьми, продолжались 3,5 часа. "На моей памяти это - рекорд. Таких длинных двусторонок у президента еще не было", - отметил другой собеседник «Главреда» в СП. Александр Лукашенко согласился выполнить все просьбы своего украинского коллеги – даже те, которые украинская сторона считала заведомо невыполнимыми. В активе Киева масса побед – и предоставление украинцам права находиться в Белоруссии месяц без регистрации (раньше было 3 дня, для предотвращения того самого "экспорта революции"); и готовность построить линии электропередач для транзита электроэнергии в Литву (до сих пор Минск затягивал этот процесс, выторговывая у Киева преференции); и обещание господина Лукашенко решить вопрос с демаркацией границы (при этом он, вопреки ожиданиям, ни разу не упомянул о старых долгах Украины, которые являлись главным препятствием для ратификации); и декларация о том, что Минск поддержит строительство нефтепровода из Бродов до литовского НПЗ Мажейкю в рамках создания Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК). Последний пункт заслуживает особого внимания: дело в том, что белорусские власти до последнего момента отвергали возможность участия Минска в этом проекте. Даже находясь в Чернигове, когда президенты уже начали встречу тет-а-тет, первый заместитель белорусского премьер-министра Владимир Семашко заявлял журналистам о незаинтересованности Минска в создании ЕАНТК. Но, как известно, в Беларуси слово президента - закон, так что с 20 января энергетическая стратегия страны повернулась вспять. Возникает логичный вопрос: зачем белорусскому президенту понадобилось делать такое огромное количество уступок и объявлять о них публично? Ведь ответных заявлений Виктора Ющенко о том, что он тоже поддерживает какие-то новые начинания Беларуси, в Чернигове не прозвучало. Как утверждают источники «Главреда», все эти уступки продиктованы желанием господина Лукашенко улучшить взаимоотношения Минска с Брюсселем. Киеву была предложена роль посредника, и Виктор Ющенко согласился выполнять данную работу. Нужно сказать, что "контракт" на помощь Украины в сближении Беларуси с Европой выгоден обеим сторонам. Минск преследует несколько целей: легитимировать команду Александра Лукашенко в международных отношениях (и, соответственно, хоть частично обезопасить финансовые сбережения белорусской элиты); снять или хотя бы уменьшить уровень блокады Беларуси в торговых взаимоотношениях со странами Евросоюза; снизить экономическую и политическую зависимость Беларуси от России. Последний пункт имеет особую важность для белорусского политического бомонда, поскольку там уже понимают: экспансия Москвы в самом ближайшем будущем может дойти до того уровня, когда Кремль начнет расставлять своих людей на руководящие посты в Минске, а это, в свою очередь, приведет к тому, что действующие чиновники окажутся "не у дел". Примечательно, что деятельность Виктора Ющенко в качестве посредника между Беларусью и ЕС выгодна и Украине, хотя, конечно, в этом случае выгода не столь очевидна. Помогая Минску в продвижении в Европу, Киев получает дополнительные "бонусы доверия" в Брюсселе. А в дальнейшем эти бонусы могут быть конвертированы в реальные преференция для Украины - например, в рамках переговоров о тексте соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Кстати, в неофициальных беседах европейские чиновники уже сегодня говорят, что в Брюсселе остались очень довольны черниговскими заявлениями Ющенко и Лукашенко. "Президенты много говорили о программе Восточного партнерства (будущий формат сотрудничества ЕС с постсоветскими странами Восточной Европы), и многие проекты двустороннего сотрудничества, которые они анонсировали в Чернигове, сделаны именно в рамках предложений Восточного партнерства. И обратите внимание, что это произошло еще до официального создания Восточного партнерства, которое запланировано на апрель-май, – отмечает источник «Главреда» в Еврокомиссии. – Украина может быть уверена, что ее усилия в этом направлении не останутся незамеченными. Евросоюз очень ценит подобную помощь". И хотя в Еврокомиссии пока не уверены в искренности намерений белорусского лидера провести реальную демократизацию белорусского общества, там готовы дать шанс Александру Лукашенко, и даже пригласить его в Прагу на саммит ЕС, посвященный созданию Восточного партнерства. А это, в свою очередь, будет доказательством первого успеха Виктора Ющенко на ниве сближения Минска и Брюсселя. ...Что же касается негативных последствий от того, что глава нашего государства взял на себя роль посредника, то автору данного материала обнаружить их не удалось. Да, Кремль останется недовольным потеплением между Беларусью и Западом. Но очевидно, что на взаимоотношения Киева и Москвы это уже не повлияет, ведь там сейчас царит кризис намного более высокого уровня. Единственная "беда", к которой привела встреча в Чернигове и заявления о крепкой дружбе украинского президента с "последним диктатором Европы", - то, что в Викторе Ющенко разочаровались последние романтики "оранжевого" периода, в частности белорусские оппозиционеры, о которых шла речь в начале материала. Что ж, позволю себе вступить с ними в дискуссию. Уверен, что внешняя политика не приемлет романтики, здесь должен быть исключительно прагматический расчет. В 2005 году Украина уже не раз получала соответствующие уроки, заявляя о готовности "поделиться опытом демократизации" со странами Средней Азии и той же Беларусью, что приводило к существенным осложнениям в двусторонних взаимоотношениях. А весной 2006 года из-за того, что Киев заявил о недемократичности парламентских выборов в Азербайджане, был отменен официальный визит Виктора Ющенко в эту страну и, соответственно, сорваны договоренности в сфере энергетики. Кому принесла выгоду такая политика? Явно не Украине. Так что, сравнивая эти примеры с примером встречи в Чернигове, можно лишь порадоваться, что Киев более не придерживается "революционной" логики в сфере внешней политики.