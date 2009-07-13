Дмитрий Выдрин: Я иногда влюбляюсь в политиков

13 июля 2009, 18:36

КПД нынешнего парламента ниже 4%. Украина живет проблемками внутренней политики. ЮВТ оставила зарубку на моей душе.

Заканчивается политическое полугодие. Грядет политическая осень, президентская кампания... Дать оценку первому и прогнозы относительно второго «Главред» попросил Дмитрия Выдрина.
Гость «Главреда» подчеркнул, что, отвечая на вопросы, он представляет «частную точку зрения политолога, за которую сам несет «полную интеллектуальную ответственность». Итак...

Украинцы-интроверты живут проблемками внутренней политики

Оценивая события, происходящие в высшем законодательном органе страны, Дмитрий Выдрин признал, что политический сезон еще не окончен. Признаком окончания сезона политолог считает разрешение вопроса о внесении изменений в избирательное законодательство. По словам Дмитрия Выдрина, изменения в закон о выборах, которые дебатируются сегодня, являются ничем иным, как подобием некоей «ширки». Новый вариант закона преследует цель «реанимировать идею широкой коалиции, но только в узком пространстве избирательного поля. Избирательное влияние пытаются поделить на сферы влияния двух мега-партий, обеспечив контроль избирательных участков, прежде всего, со стороны этих двух политических сил», - считает политолог.
«Мне кажется, впереди у нас еще две недели интриг, политической борьбы, противостояний между теми, кто «за» этот законопроект и кто «против» него. Соответственно, пока рано закрывать сезон», - говорит политолог.
Что касается политической осени, то ее повестка дня, по словам Дмитрия Выдрина, достаточно ясна. «Эта повестка будет внутриполитической», - прогнозирует он. Вместе с тем, политолог пожалел о том, что Украина «не участвует в глобальных интеллектуальных дискуссиях на уровне геополитики». Так, сегодня происходит передел архитектуры мира, ведется дискуссия «по поводу совместимости капитализма и демократии». Но украинцев интересует другое – «Интернет забит взаимоотношениями Шуфрича и Левочкина». «Очень обидно, что мы стали абсолютными интровертами – мы полностью живем даже не проблемами, а проблемками внутренней политики, забывая о том, что мы – часть глобального мира», - говорит Дмитрий Выдрин.
В этом контексте политолог напомнил слова английского поэта XVII века Джона Донна: «Человек – не остров. Человек – часть материка». «Тем более, страна в геополитике – это не остров, - продолжает Дмитрий Выдрин. - Она часть громадного геополитического материка. Обидно, что мы этого не осознаем, а ведем себя как маленький островок, где бушуют какие-то межплеменные страсти, разборки, драки».

Нынешний парламент – самый неэффективный за всю историю украинского парламентаризма

Коэффициент полезного действия нынешней Верховной Рады Дмитрий Выдрин оценил как «точно ниже 4% по отношению даже к первому украинскому парламенту». По словам политолога, парламент не жизнеспособен по «двум совпавшим причинам». Первая из них – минимальное численное преимущество «так называемой» коалиции над «так называемой» оппозицией. Вторая – низкая политическая культура народных избранников.
В условиях, когда народные депутаты – по совместительству бизнесмены – месяцами не появляются в сессионном зале, и при нынешнем состоянии политической культуры парламент не может работать при численном перевесе в 1-2 голоса, - уверен Дмитрий Выдрин.
По этой причине политолог не исключает вариант, что осенью Верховная Рада не сможет заработать. Среди «кучи поводов» для неработающего парламента он называет такие: «либо не будет кворума у большинства, либо будет блокирование трибуны, либо не договорятся по поводу избирательного закона, либо захотят поменять министров и не смогут это сделать. Либо не смогут поставить министров на вакантные «дырки».

Мужайтесь: худшее у вас впереди!

Скорее всего, предвыборная борьба за президентский пост будет происходить «внутри фальшивого сознания. Все будут соревноваться, кто более циничен, кто более фальшив, кто более беспринципен в своих обещаниях», - прогнозирует Дмитрий Выдрин.
Политолог отдает пальму первенства лучшего имитатора Юлии Тимошенко – «она самый лучший имитатор, блестящий имитатор. Она может сымитировать любое чувство, любую идеологию и любое отношение к людям». Поэтому в случае, если предвыборная кампания, как обычно, пойдет по имитационному руслу, победу в ней одержит действующий премьер-министр.
Вместе с тем, теоретически возможно появление политика, «который выйдет за этот порочный круг имитации». Для победы на президентских выборах ему придется пожертвовать очень многим: депутатским мандатом, охраной, дворцами под Киевом. Он вынужден будет отказаться от «политической фальши, которая является барьером между «элитой» и «пиплом», как называет эта «элита» людей». Но наградой за эти лишения будет «оглушительный успех».
Однако в отношении такого «мессии» Дмитрий Выдрин настроен весьма скептически. Политолог считает более реальным в наших условиях разворачивание популистского сценария. «Мы не выйдем из волны популизма», поскольку «народ приучен к популизму», - убежден политолог. Победит тот, кто между виртуальным и реальным популизмом выберет последний – например, «возьмет и продаст свои громадные угодья под детский дом семейного типа. Понятно, что это популизм. Понятно, что этот факт ничего не решает. Но этот шаг был бы более понятен и оценен избирателями, чем какие-то «прорывы» или «зарывы».
«Это будет тяжелая кампания – и до президентских выборов, и после, - прогнозирует Дмитрий Выдрин. - А может быть, особенно после президентских выборов. Так что, как говорил один американский президент, - «мужайтесь, худшее у вас впереди».

Очень личное: Кучма, Бродский, ЮВТ, рыбные консервы и астрологическая мистика

«Я влюбчивый, поэтому иногда влюбляюсь в политиков», - признался Дмитрий Выдрин. «У меня были искренние, очень теплые отношения с Кучмой. Я не знаю, был ли я его правой рукой, но то, что я был одним из тех, кто мог в любое время зайти к нему в кабинет, это было, безусловно, так», - рассказывает политолог.
Дмитрий Выдрин «зашел к Кучме» в 1994 году, когда тот был главой оппозиции. «Мне всегда больше нравилось работать с оппозицией, чем с властью», - говорит он. При этом Выдрин добавляет, что  «наверное, был первым и последним, кто ушел от Кучмы добровольно». В 1996 году Дмитрий Игнатьевич написал заявление о том, что «не согласен с той подлостью, которая царит в Администрации Президента».
Затем для «опального» Выдрина наступили тяжелые времена. Президент Кучма пожелал посадить его «любой ценой». На протяжении последующих двух лет Дмитрий Игнатьевич был вынужден ночью работать грузчиком, а днем, «как на работу», ходить на допросы в Генпрокуратуру и СБУ. «В СБУ меня обвиняли в том, что я перерасходовал командировочные средства. У меня была должность вице-премьера. Премьер тогда получал 7 долларов в сутки, если ехал за границу, а вице-премьер получал 6 долларов. Меня спрашивали, как я ездил за границу по поручению президента и останавливался в дорогих гостиницах, а командировочные у меня были 6 долларов. Хотя все СБУ прекрасно знало, что существует система спонсоров, которые проплачивали гостиницы».
ГПУ, в свою очередь, возбудила против Дмитрия Выдрина уголовное дело по факту «хищения в особо крупных размерах» - перерасход горючего на служебной машине на сумму 500 гривен. Страшно подумать, но тогда Дмитрию Игнатьевичу грозило тюремное заключение сроком 6 лет, но «суд меня оправдал».
Интересно, что такое развитие событий, по словам политолога, «один к одному» было предсказано в астрологическом прогнозе Павла Глобы. После ухода из команды Кучмы, «в январе 1996 года я поехал в Одессу и случайно увидел газету «Вечерняя Одесса» за начало декабря, - рассказывает Дмитрий Выдрин. - Там было написано: «Звезды показывают, что из окружения Кучмы уйдут три человека, близких Президенту, два из них вернутся, один  - не вернется». Потом было сказано, что один из тех, кто вернется, погибнет, а у того, кто не вернется, будут большие неприятности. Все совпало полностью. Я не чувствую в себе наклонность к мистике, но когда я все это прочитал, у меня волосы встали дыбом, потому что все совпало один к одному».
С Юлией Тимошенко и Михаилом Бродским отношения складывались  менее драматично. Они обогатили Дмитрия Выдрина «психологически». «И Тимошенко, и Бродский – это незаурядные характеры по силе и по способности влиять на других людей, - рассказывает политолог. - Иногда позитивно, а чаще, может быть, негативно. Не мне судить. Как все остальные люди, с которыми я тесно общался, они оставили зарубки на моей душе, глубокие зарубки. Я не буду говорить, позитивные или негативные».

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