Дмитрий Выдрин: Я иногда влюбляюсь в политиков

Оценивая события, происходящие в высшем законодательном органе страны, Дмитрий Выдрин признал, что. Признаком окончания сезона политолог считает разрешение вопроса о внесении изменений в избирательное законодательство. По словам Дмитрия Выдрина, изменения в закон о выборах, которые дебатируются сегодня, являются ничем иным, как подобием некоей «ширки». Новый вариант закона преследует цель «реанимировать идею широкой коалиции, но только в узком пространстве избирательного поля. Избирательное влияние пытаются поделить на сферы влияния двух мега-партий, обеспечив контроль избирательных участков, прежде всего, со стороны этих двух политических сил», - считает политолог.«Мне кажется, впереди у нас еще две недели интриг, политической борьбы, противостояний между теми, кто «за» этот законопроект и кто «против» него. Соответственно, пока рано закрывать сезон», - говорит политолог.Что касается политической осени, то ее повестка дня, по словам Дмитрия Выдрина, достаточно ясна. «Эта повестка будет внутриполитической», - прогнозирует он. Вместе с тем, политолог пожалел о том, что Украина «не участвует в глобальных интеллектуальных дискуссиях на уровне геополитики». Так, сегодня происходит передел архитектуры мира, ведется дискуссия «по поводу совместимости капитализма и демократии». Но украинцев интересует другое – «Интернет забит взаимоотношениями Шуфрича и Левочкина». «Очень обидно, что мы стали абсолютными интровертами – мы полностью живем даже не проблемами, а проблемками внутренней политики, забывая о том, что мы – часть глобального мира», - говорит Дмитрий Выдрин.В этом контексте политолог напомнил слова английского поэта XVII века Джона Донна: «Человек – не остров. Человек – часть материка». «Тем более, страна в геополитике – это не остров, - продолжает Дмитрий Выдрин. - Она часть громадного геополитического материка. Обидно, что мы этого не осознаем, а ведем себя как маленький островок, где бушуют какие-то межплеменные страсти, разборки, драки».Коэффициент полезного действия нынешней Верховной Рады Дмитрий Выдрин оценил как «точно ниже 4% по отношению даже к первому украинскому парламенту». По словам политолога, парламент не жизнеспособен по «двум совпавшим причинам». Первая из них – минимальное численное преимущество «так называемой» коалиции над «так называемой» оппозицией. Вторая – низкая политическая культура народных избранников.В условиях, когда народные депутаты – по совместительству бизнесмены – месяцами не появляются в сессионном зале, и при нынешнем состоянии политической культуры парламент не может работать при численном перевесе в 1-2 голоса, - уверен Дмитрий Выдрин.По этой причине политолог не исключает вариант, что. Среди «кучи поводов» для неработающего парламента он называет такие: «либо не будет кворума у большинства, либо будет блокирование трибуны, либо не договорятся по поводу избирательного закона, либо захотят поменять министров и не смогут это сделать. Либо не смогут поставить министров на вакантные «дырки».Скорее всего, предвыборная борьба за президентский пост будет происходить «внутри фальшивого сознания. Все будут соревноваться, кто более циничен, кто более фальшив, кто более беспринципен в своих обещаниях», - прогнозирует Дмитрий Выдрин.Политолог отдает пальму первенства лучшего имитатора Юлии Тимошенко – «она самый лучший имитатор, блестящий имитатор. Она может сымитировать любое чувство, любую идеологию и любое отношение к людям». Поэтому в случае, если предвыборная кампания, как обычно, пойдет по имитационному руслу, победу в ней одержит действующий премьер-министр.Вместе с тем, теоретически возможно появление политика, «который выйдет за этот порочный круг имитации». Для победы на президентских выборах ему придется пожертвовать очень многим: депутатским мандатом, охраной, дворцами под Киевом. Он вынужден будет отказаться от «политической фальши, которая является барьером между «элитой» и «пиплом», как называет эта «элита» людей». Но наградой за эти лишения будет «оглушительный успех».Однако в отношении такого «мессии» Дмитрий Выдрин настроен весьма скептически. Политолог считает более реальным в наших условиях разворачивание популистского сценария. «Мы не выйдем из волны популизма», поскольку «народ приучен к популизму», - убежден политолог. Победит тот, кто между виртуальным и реальным популизмом выберет последний – например, «возьмет и продаст свои громадные угодья под детский дом семейного типа. Понятно, что это популизм. Понятно, что этот факт ничего не решает. Но этот шаг был бы более понятен и оценен избирателями, чем какие-то «прорывы» или «зарывы».«Это будет тяжелая кампания – и до президентских выборов, и после, - прогнозирует Дмитрий Выдрин. - А может быть, особенно после президентских выборов. Так что, как говорил один американский президент, - «мужайтесь, худшее у вас впереди».«Я влюбчивый, поэтому иногда влюбляюсь в политиков», - признался Дмитрий Выдрин. «У меня были искренние, очень теплые отношения с Кучмой. Я не знаю, был ли я его правой рукой, но то, что я был одним из тех, кто мог в любое время зайти к нему в кабинет, это было, безусловно, так», - рассказывает политолог.Дмитрий Выдрин «зашел к Кучме» в 1994 году, когда тот был главой оппозиции. «Мне всегда больше нравилось работать с оппозицией, чем с властью», - говорит он. При этом Выдрин добавляет, что «наверное, был первым и последним, кто ушел от Кучмы добровольно». В 1996 году Дмитрий Игнатьевич написал заявление о том, что «не согласен с той подлостью, которая царит в Администрации Президента».Затем для «опального» Выдрина наступили тяжелые времена. Президент Кучма пожелал посадить его «любой ценой». На протяжении последующих двух лет Дмитрий Игнатьевич был вынужден ночью работать грузчиком, а днем, «как на работу», ходить на допросы в Генпрокуратуру и СБУ. «В СБУ меня обвиняли в том, что я перерасходовал командировочные средства. У меня была должность вице-премьера. Премьер тогда получал 7 долларов в сутки, если ехал за границу, а вице-премьер получал 6 долларов. Меня спрашивали, как я ездил за границу по поручению президента и останавливался в дорогих гостиницах, а командировочные у меня были 6 долларов. Хотя все СБУ прекрасно знало, что существует система спонсоров, которые проплачивали гостиницы».ГПУ, в свою очередь, возбудила против Дмитрия Выдрина уголовное дело по факту «хищения в особо крупных размерах» - перерасход горючего на служебной машине на сумму 500 гривен. Страшно подумать, но тогда Дмитрию Игнатьевичу грозило тюремное заключение сроком 6 лет, но «суд меня оправдал».Интересно, что такое развитие событий, по словам политолога, «один к одному» было предсказано в астрологическом прогнозе Павла Глобы. После ухода из команды Кучмы, «в январе 1996 года я поехал в Одессу и случайно увидел газету «Вечерняя Одесса» за начало декабря, - рассказывает Дмитрий Выдрин. - Там было написано: «Звезды показывают, что из окружения Кучмы уйдут три человека, близких Президенту, два из них вернутся, один - не вернется». Потом было сказано, что один из тех, кто вернется, погибнет, а у того, кто не вернется, будут большие неприятности. Все совпало полностью. Я не чувствую в себе наклонность к мистике, но когда я все это прочитал, у меня волосы встали дыбом, потому что все совпало один к одному».С Юлией Тимошенко и Михаилом Бродским отношения складывались менее драматично. Они обогатили Дмитрия Выдрина «психологически». «И Тимошенко, и Бродский – это незаурядные характеры по силе и по способности влиять на других людей, - рассказывает политолог. - Иногда позитивно, а чаще, может быть, негативно. Не мне судить. Как все остальные люди, с которыми я тесно общался, они оставили зарубки на моей душе, глубокие зарубки. Я не буду говорить, позитивные или негативные».