В Чехии от паленого алкоголя погибли уже 30 человек

{1-} В Чехии количество погибших от употребления контрафактного алкоголя достигло уже 30 человек. В пятницу, 19 октября, в больнице скончался 66-летний мужчина.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее, по решению правительства в Чехии был частично снят запрет на продажу крепкого алкоголя. Пока разрешена продажа крепкого алкоголя, произведенного до 1 января 2012 года. Запрет действовал две недели. Он был введен после того, как были зафиксированы первые случаи смерти от отравления чешским контрафактным алкоголем.

Ранее «Главред» сообщал, что в конце сентября чешская прокуратура сообщила об аресте двух подозреваемых в организации сбыта контрафактного алкоголя.

По словам прокурора чешского города Золин Романа Кафки, «открыто расследование в отношении двух подозреваемых в создании угрозы общественной безопасности».

По данным прокуратуры, подозреваемые в конце августа или начале сентября намеренно произвели высокотоксичную смесь метанола и этанола и передали ее дистрибьютору спиртных напитков, зная о том, что ядовитая смесь будет добавлена в алкоголь, предназначенный для продажи.

В случае признания арестованных людей виновными, им грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Представители компании, продукцию которой, судя по всему, приобрели пострадавшие, заявили, что неизвестные злоумышленники скопировали этикетки их продукции и наклеили их на контрафактные бутылки. По этой причине компания не несет ответственность за содержимое в бутылках.

Чешские полицейские проверили 410 киосков и магазинов по всей стране с целью обнаружения некачественных алкогольных напитков и выявления источника их производства. Сотрудники органов правопорядка установили, что в 70 торговых точках продавался контрафактный алкоголь.

фото: ceskenoviny.cz

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